TCE: Gustavo Carvalho agradece apoio dos colegas e do povo potiguar

Quarto orador da sessão plenária nesta quinta-feira (27), o deputado Gustavo Carvalho (PSDB) se pronunciou sobre as eleições para a vaga de conselheiro pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), conquistada pelo colega George Soares (PV).

“Quero parabenizar o amigo George Soares e agradecer aos ´11 leões` que chegaram às urnas com a dignidade preservada, honrada”, afirmou. Gustavo agradeceu também o apoio dos potiguares e dos amigos.

“Hoje o sol já raiou de novo, já existe uma nova luta, um novo cenário e estou de pé, cabeça erguida, equilibrado e sereno, como deve ser um político. Na política, que é arte para uns e arteira para outros, fico do lado da arte, do coletivo, participando com esse espírito público, testemunho e retidão”, disse o deputado.