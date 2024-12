Taxista é preso dirigindo em alto estado de embriaguez em Natal

O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), por meio da Seção Lei Seca realizou, no final da manhã deste domingo(29), a prisão de um taxista por embriaguez ao volante.

O infrator de 55 anos foi flagrado dirigindo de forma temerária na zona Norte de Natal, ocasião em que ao ser submetido ao teste de alcoolemia, apontou-se valor de 1.14mg/l, quase quatro vezes o limite que configura crime.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de polícia, onde foi autuado com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.