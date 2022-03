Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 fica abaixo de 10% no RN

O Rio Grande do Norte registrou taxa de ocupação dos leitos críticos de Covid-19 abaixo de 10% nesta terça-feira (22). Os dados são do sistema Regula RN, usado para administração dos leitos na rede pública no estado.

Até a noite da terça, a taxa era de 9,45% – apenas 12 pessoas estavam internadas com a doença. Essa é a menor taxa registrada desde o início da pandemia, de acordo com a série história disponibilizada pelo sistema.

Outros 19 leitos de UTI Covid-19 eram ocupados por pessoas sem a doença, por volta das 19h50. Segundo o governo, esses pacientes não são contabilizados para a taxa.

A região Oeste tinha uma ocupação de apenas 4,2%. Já o maior percentual no estado era o da região Seridó, que tinha 13,3% de ocupação.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 460 novos casos da Covid-19 foram registrados no estado em 24 horas entre a segunda-feira (21) e esta terça-feira (22). Apesar disso, o estado chegou ao sexto dia sem registrar nenhuma morte por Covid-19.

O estado contabiliza 493.375 casos confirmados da doença e 8.116 mortes desde março de 2020.

As autoridades atribuem a redução de casos à vacinação da população. De acordo com o governo, 81% da população apta a tomar a vacina contra a Covid-19 já tomou as duas doses necessárias. 42% do público voltou aos locais de vacinação para tomar a dose de reforço.

Diante da redução da pandemia, o governo do estado desobrigou o uso de máscaras em locais abertos desde o dia 15 de março, mas manteve obrigatoriedade em locais fechados. Em Natal, um decreto municipal tornou o uso da proteção facultativo em locais abertos e fechados.

G1 RN