Taxa de analfabetismo no Brasil é maior no Nordeste, entre idosos, pretos e pardos, aponta IBGE

Segundo dados da mais recente Pnad Contínua do IBGE, a taxa de analfabetismo recuou de 6,1% em 2019 para 5,6% em 2022. Dados positivos para celebrar o Dia Mundial da Alfabetização deste ano, celebrado nesta sexta-feira (8). Entretanto, apesar da queda, a população idosa, preta ou parda e nordestina ainda continua a ser a mais afetada por não saber ler nem escrever.

No levantamento, dados apontam que mais da metade (55,3%) das 9,6 milhões de pessoas analfabetas do país viviam no Nordeste e 54,2% delas tinham 60 anos ou mais. A análise dos números de 2022 mostra também que a taxa de analfabetismo de pretos e pardos (7,4%) é duas vezes maior que a encontrada entre as pessoas brancas (3,4%); e quatro vezes maior no Nordeste (11,7%) do que no Sudeste (2,9%), a mais baixa do país.

Por outro lado, a taxa de analfabetismo das pessoas de 60 anos ou mais foi a que mais caiu, reduzindo-se em 2,1 p.p frente a 2019 e 4,5 p.p. ante 2016. Para ajudar a atender esse público que mais precisa ter sua realidade mudada, a Estácio realiza o Programa de Alfabetização para Jovens e Idosos e já formou mais de 800 alunos.

Com uma metodologia própria para a alfabetização em 100 horas, o programa possui duração de quatro meses. Os estudantes matriculados terão aulas com os alunos dos cursos superiores de Licenciaturas da Estácio com a participação do corpo docente da instituição. As aulas acontecem duas vezes por semana, com três horas de duração.

Todas as aulas e os materiais didáticos são totalmente gratuitos e tem como objetivo preparar aqueles que não aprenderam a ler no tempo regular para ler e escrever pequenos textos com compreensão, além de resolver problemas matemáticos simples, utilizar de forma crítica informações veiculadas nas diferentes mídias e comunicar-se por intermédio de mensagens de texto em aplicativo de dispositivo móvel.

LETRA A Comunicação