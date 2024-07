Talento e Solidariedade se unem no Workshop “Beleza do Bem” em sua edição de 2024

O Workshop “Beleza do Bem” chega à sua aguardada edição de 2024, prometendo ser um evento marcante que une a paixão pela beleza com um propósito nobre de solidariedade. Idealizado por Emanuel e Cláudia Guimarães, o workshop tem como objetivo apoiar a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer, trazendo esperança e conforto para aqueles que lutam contra essa doença.

Neste ano, o evento está programado para acontecer no Requinte Buffet em Mossoró no dia 15 de julho. Com uma programação repleta de palestras, demonstrações e workshops ministrados por renomados profissionais da área da beleza, o Workshop “Beleza do Bem” promete inspirar e capacitar os participantes, ao mesmo tempo em que arrecada fundos para uma causa tão importante.

Entre os palestrantes confirmados para esta edição estão nomes influentes no cenário da beleza nacional e internacional:

– Cláudia Guimarães: Com sua expertise como cabeleireira renomada, Cláudia compartilhará suas técnicas inovadoras e sua paixão pela profissão, inspirando a todos os presentes.

– Kelvelin: Reconhecido como embaixador da marca Truss e palestrante internacional, Kelvelin trará seu conhecimento especializado em transformação capilar, prometendo insights valiosos para os participantes.

– Ackley: Como diretor técnico da Burana Cosméticos, Ackley é uma autoridade no universo da beleza. Sua experiência vasta e visão única enriquecerão o evento com dicas e tendências atuais.

– Nariko: Mestre na arte da barbearia, Nariko é o profissional escolhido por grandes nomes do futebol para cuidar de seus visuais. Sua habilidade excepcional e estilo único certamente cativarão a audiência.

Além de promover o aprimoramento profissional dos participantes, o Workshop “Beleza do Bem” 2024 reforça seu compromisso com a solidariedade ao destinar toda a arrecadação do evento para auxiliar a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer em suas nobres iniciativas.

Para mais informações sobre inscrições e detalhes do evento, acompanhe as redes sociais oficiais dos palestrantes:

Cláudia Guimarães: @claudiaguimaraesoficial

Kelvelin: @kelvelin

Ackley: @ackleyhairstylist

Nariko: @nariko_hairstyle