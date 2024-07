Tainá Medeiros, influencer da maternidade, morre aos 34 anos em Natal

O perfil era o canal por onde ela compartilhava dicas de maternidade e amamentação com dezenas de milhares de pessoas. A equipe da profissional confirmou a morte na manhã desta quarta-feira – a causa não foi confirmada. No perfil, um comunicado foi publicado há três dias, informando que Tai, como a influenciadora era conhecida, precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico de urgência. Por esse motivo, ela teve atendimentos como consultora de amamentação suspensos.

Ficaram as melhores lembranças: de um sorriso aberto, de um abraço acolhedor e do seu legado. Descanse em paz, Tai. Com amor, sua eterna equipe, afirmou a publicação.