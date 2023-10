Suspeitos de usar uniforme da polícia durante arrastões em casas são presos na Grande Natal

Policiais civis da 29ª Delegacia de Polícia de Ielmo Marinho (29ª DP) deflagraram, na manhã desta terça-feira (31), a “Operação Loki”, com o objetivo prender suspeitos de integrarem um grupo especializado em roubos a comércios e residências. Os investigados utilizavam uniformes similares ao da polícia e se apresentavam como policiais nas ocasiões dos crimes. A ação aconteceu nos municípios de Macaíba e Ielmo Marinho.

Durante as averiguações, a Polícia prendeu três pessoas, no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, e na lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por receptação.

De acordo com as investigações divulgadas pela Polícia Civil, o grupo é suspeito de praticar um “arrastão” no dia 28 de julho, no sítio Alegria, Zona Rural de Ielmo Marinho. Os assaltos aconteceram durante a madrugada e foram realizados por quatro homens fortemente armados, com coletes e encapuzados, que se vestiam como policiais.

Nessas abordagens, quando as vítimas abriam a porta, os falsos policiais entravam na casa e sob a ameaça de arma de fogo levavam todos os objetos de valor, os quais eram colocados em um veículo roubado. Durante a ação criminosa, os suspeitos agrediam as vítimas com socos e pisões.

A partir de diligências, foram identificados alguns suspeitos que estavam sendo investigados por arrastões anteriores na cidade de Macaíba. Com isso, a 29ª DP representou pela prisão preventiva e mandados de busca e apreensão.

Em alusão à mitologia grega, o nome da “Operação Loki” se refere ao Deus da Trapaça que pode assumir a forma que quiser, assim como fizeram os assaltantes. A ação deflagrada contou com o apoio de cerca de 50 policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), das Delegacias da Diretoria de Polícia Civil da Grande Natal (DPGRAN), do Núcleo Operacional com Cães (NOC) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER).