Suspeitos de tráfico de drogas morrem após confronto com a polícia em Pipa

Dois suspeitos de tráfico de drogas morreram após entrarem em confronto com a Polícia Civil na praia de Pipa, no município de Tibau do Sul nesta terça-feira 4. Durante o confronto, houve troca de tiros e os investigados foram socorridos para o hospital local, mas não resistiram.

A dupla, que pertencia a uma facção criminosa, estava em uma residência utilizada como “ponto de drogas” com três armas de fogo, sendo uma pistola 9mm, com 48 munições intactas e seis deflagradas; um revólver calibre 38, com três munições intactas e três deflagradas, bem como um simulacro de pistola Glock.

Também foram apreendidas 68 trouxinhas de maconha, 99 papelotes de cocaína, 50 trouxinhas de haxixe, além de balanças de precisão, caderneta com anotações de tráfico, três aparelhos celulares e a quantia de R$ 3.657.

Os dois homens, o primeiro de 29 anos, e o segundo de 19 anos, ambos residentes em Natal, eram investigados pelo crime de tráfico de drogas e organização criminosa.