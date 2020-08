Suspeitos de assalto a condomínio de alto padrão em Natal são presos; ‘funcionário de confiança’ das vítimas é o mandante do crime, diz Polícia Civil

O crime aconteceu na Avenida Ruy Barbosa, no dia 2 de junho deste ano, por volta das 19h, quando os suspeitos, armados, renderam as vítimas e roubaram joias, dinheiro e celulares. De acordo com a Polícia Civil, as investigações identificaram dois homens como autores do assalto. Eles foram levados até a Delegacia de Furtos e Roubos e confessaram o crime.