Suspeito é preso por tráfico de drogas com cocaína avaliada em R$ 50 mil em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) de Mossoró cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Poder Judiciário, nesta última quarta-feira 20. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem, de 27 anos, pela suspeita de tráfico de drogas. A prisão foi realizada em um condomínio na cidade de Mossoró.

De acordo com as investigações, o homem realizava um “delivery” de entorpecentes para pessoas da alta sociedade de Mossoró. O suspeito já vinha sendo investigado pelos policiais da DENARC após ele ter sido encontrado com 12 porções de drogas em outra ocasião.

Durante a realização das diligências, o homem tentou se desfazer das drogas, mas os policiais conseguiram confiscar o material. Na ocasião, foram apreendidos aproximadamente um quilo de cocaína, avaliado em R$ 50.000,00, uma máquina de cartão de crédito, balança de precisão, embalagens plásticas, uma televisão 65 polegadas e um carro modelo T-CROSS.

Ele foi conduzido a delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

