Suspeito de participar de estupro coletivo e divulgar imagens do crime nas redes sociais é preso no RN

Um homem, de 20 anos, foi preso nesta sexta-feira (22) suspeito de ter participado de um estupro coletivo, de acordo com a Polícia Civil. Ele foi detido no município de Alexandria, no interior do Rio Grande Norte.

Ele foi preso por policiais civis da 76ª Delegacia de Alexandria (76ª DP). De acordo com a polícia, o crime aconteceu no dia 2 de janeiro de 2024. O delegado Murilo Baessa, de Alexandria, disse ainda que o crime envolveu 4 pessoas e a vítima estava inconsciente.

“Ele gravou a vítima ensanguentada e divulgou nas redes sociais. Nós apuramos que quatro pessoas estavam envolvidas nessa ocorrência, sendo que uma delas está respondendo por participação moral no crime”, disse o delegado.

O homem teria introduzido uma garrafa na vítima desacordada e ainda filmado o crime e divulgado nas redes sociais. A ação causou uma lesão na região genital da mulher, o que foi comprovado pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP).

Segundo a polícia, o homem foi autor do estupro de vulnerável, e caso condenado, ele pode ter a pena aumentada por ser praticado de forma coletiva, em concurso com o crime de divulgação de cena de nudez e estupro.