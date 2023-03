Suspeito de ordenar ataques no RN é morto em confronto com a polícia na Paraíba

Um homem suspeito de fornecer armas e participar dos ataques que ocorrem no Rio Grande do Norte foi morto em confronto com a Polícia Militar da Paraíba na madrugada desta quarta-feira (15). A ação aconteceu no bairro Paratibe, em João Pessoa.

José Wilson da Silva Filho, de 29 anos seria responsável por fornecer armas e dinheiro e, junto a outros criminosos, ordenar ataques para facção que promoveu atentados desde a madrugada desta terça-feira (14), no Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Civil, ele é oriundo de Natal, mas estaria em João Pessoa há cerca de uma semana.

Segundo a polícia, ele foi cercado por equipes da Paraíba e do Rio Grande do Norte e reagiu à abordagem, atirando contra os policiais, que revidaram os disparos. José Wilson foi socorrido, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena.

Foi apreendido com ele uma pistola austríaca e um veículo que era utilizado para transportar armamentos para dar suporte aos membros da facção no Rio Grande do Norte.

O delegado Luciano Augusto, da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) do Rio Grande do Norte, informou que José Wilson era integrante da alta cúpula de uma facção criminosa e monitorado há pelo menos um ano.

“Com os recentes ataques oriundos de ordens vindas do presídio, ele era um dos poucos integrantes do grupo em liberdade, e estava orquestrando o cumprimento destas ordens. Nós intensificamos a investigação contra ele e identificamos que ele atuou fornecendo armamentos, dinheiro e determinando os locais dos ataques que aconteceram nos últimos dias”, disse Luciano.