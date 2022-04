Suspeito de matar advogado a tiros em Mossoró se apresenta à Polícia Civil e é preso

“Não temos dúvidas de que foi um crime de ódio e de homofobia, e isso será em breve provado. O acusado tinha conhecimento de que praticamente todos os dias o Eliel ia visitar Lucas. Ele já conhecia o Eliel. Então essa versão de que ele foi confundido com um assaltante cai por terra totalmente. O acusado matou Eliel por discordar de sua orientação sexual e tentou matar Lucas da mesma forma. Foi um crime de ódio”, relatou.

O advogado disse ainda que acredita na participação de mais três envolvidos e que mais provas estão sendo reunidas. Também foi feito um requerimento junto ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) para que seja apresentado com a maior brevidade possível o exame cadavérico. “Chegou ao nosso conhecimento que, após a morte, no solo, Eliel teria sido chutado. Queremos saber se existem mais hematomas, se foi usada apenas uma arma ou mais de uma e quais calibres”, contou o advogado.

Eliel Ferreira, 25 anos, foi morto a tiros próximo ao apartamento onde o namorado morava na noite do dia 9 de abril. Inicialmente, a Delegacia de Homicídios (DHM) de Mossoró apontou que o advogado teria sido confundido com um assaltante pelo autor dos disparos.

Isso porque a pessoa com quem Eliel conversava prestou depoimento à Polícia Civil e se identificou como namorado do advogado. Ele também foi alvo dos disparos do criminoso e foi socorrido com vida ao hospital.

No depoimento, o namorado de Eliel contou à polícia que ambos foram vítimas de homofobia. De acordo com o advogado da família, Edson Leão, o principal suspeito do crime seria um homem que mora em frente ao condomínio e sempre observava os dois namorados.