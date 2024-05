Suspeito de estuprar ex-enteada e jogar óleo quente em ex-companheira é preso no RN

A Polícia Civil prendeu um homem, de 36 anos, investigado por lesão corporal contra a ex-companheira e estupro de vulnerável contra a ex-enteada, nesta segunda-feira (6). A prisão em flagrante ocorreu por descumprimento de medida protetiva, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte.

A Polícia Civil diligenciou na residência das vítimas, tendo constatado que o investigado estava dentro da casa, contra a vontade das ofendidas, descumprindo decisão judicial anteriormente deferida. De acordo com a polícia, no domingo (5), além do descumprimento, o homem teria lesionado a ex-companheira no último domingo, jogando óleo quente em seu corpo, causando diversas lesões.

A prisão faz parte da “Operação Caminhos Seguros”, deflagrada em âmbito nacional para combater os crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Os policiais civis da 103ª Delegacia de Polícia Civil de Tibau do Sul, com apoio do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV), efetuaram a prisão.

O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante delito. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.