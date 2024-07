Suspeito de assassinar guarda municipal é preso em Patu

Policiais civis da 71ª Delegacia de Patu (71ª DP) deram cumprimento, nesta terça-feira (16), a um mandado de prisão preventiva contra Pedro Lopes Gomes, principal suspeito do feminicídio de Paloma Ferreira Gomes, a facadas, ocorrido na noite do domingo (14), na Zona Rural do município de Patu. Paloma, que era guarda municipal da cidade, completaria 25 anos na segunda-feira (15).

Na tarde desta terça (16), um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra o investigado. O delegado Paulo Cesário, da 71ª DP de Patu, trouxe detalhes da prisão e da possível motivação do crime.

As diligências ainda continuam por parte da Polícia Civil.