Suspeito de ajudar fugitivos de presídio federal no RN é preso em pousada em Fortaleza

Um suspeito de ajudar os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi preso em uma pousada na Praia do Futuro, em Fortaleza, na última segunda-feira (1º). O suspeito de 25 anos foi localizado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará.

Segundo a polícia, esse homem, natural de Baraúnas, Rio Grande do Norte, tinha relações próximas com outro suspeito preso, no dia 8 de março deste ano. Juntos, a polícia acredita que eles fazem parte de uma rede de apoio do crime que foi formado por uma facção ligada pelos fugitivos.

A última prisão de um suspeito de ajudar os dois fugitivos ocorreu no dia 8 de março. Prisão dele, que tem 31 anos, ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 8ª Vara federal de Mossoró. O homem é suspeito também de fazer parte de uma facção criminosa.

Outras seis prisões, cinco em cumprimento a mandados de prisão, além de uma prisão em flagrante, já foram realizadas pela Polícia Federal.