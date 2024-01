Surfe: Pedro Scooby e Lucas Chumbo vencem desafio de ondas gigantes em Nazaré

Os brasileiros Pedro Scooby e Lucas Chumbo venceram nesta segunda-feira (22) o Tudor Nazaré Big Wave Challenge, o principal campeonato de ondas gigantes do mundo, disputado na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal.

Entre as mulheres, só deu Brasil também. Maya Gabeira e Michelle des Bouillons eram as únicas na competição e o título ficou com Maya.

A dupla Scooby e Chumbo terminou a competição com a liderança isolada, alcançando a pontuação geral de 41.16 pontos. O vice-campeonato ficou com o português Nic Von Rupp e seu companheiro francês Clement Roseyro, com uma pontuação total de 37.81 pontos.

“Eu estava um pouco doente nos últimos dias, até estava pensando em não competir, mas minha mãe e o Chumbo me deram todo o apoio necessário e acreditaram em mim, e no final das contas, valeu a pena! Eu falei para o Chumbo que não estava 100%, mas que iria dar o meu melhor para tentarmos vencer esse campeonato. Estou muito feliz com esse momento”, contou Scooby.

Além disso, Chumbo também foi o maior pontuador individual. No somatório geral, o carioca terminou com 23.33 pontos – 7.83 (2x) e 7.67 como suas melhores notas.

O desafio

A competição funcionou em formato de duplas, sendo 18 surfistas de ondas gigantes desafiando os seus limites em seis baterias de 40 minutos. Cada equipe participou de duas baterias, com os dois atletas se revezando entre pilotar os jet-skis e surfar. As duas melhores ondas de cada big rider contavam para o somatório, sendo a maior delas ganhando pontuação dobrada.