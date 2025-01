Super-ricos nos governos ameaçam democracia

A influência dos super-ricos na presidência de Donald Trump é uma ameaça à estabilidade global, revelou nova pesquisa com milionários. Uma pesquisa com mais de 2.000 milionários em países do G20 descobriu que mais da metade acredita que a concentração extrema de riqueza é uma ameaça à democracia. Cerca de 70% concordaram que a influência daqueles com riqueza extrema está levando a um declínio na confiança na mídia, no sistema de justiça e na democracia.

A riqueza dos bilionários do mundo cresceu US$ 2 trilhões em 2024. Taxa de crescimento da riqueza no ano passado foi três vezes mais rápida do que em 2023. Ao mesmo tempo, o número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza do Banco Mundial de US$ 6,85 por dia mal mudou desde 1990, e está perto de 3,6 bilhões – o equivalente a 44% da população mundial. Uma em cada 10 mulheres vive em pobreza extrema (abaixo de US$ 2,15 por dia), o que significa que 24,3 milhões de mulheres a mais do que homens sofrem pobreza extrema.

Play Video

Globalmente, o número de bilionários aumentou em 204 no ano passado para 2.769. A riqueza combinada saltou de US$ 13 trilhões para US$ 15 trilhões em apenas 12 meses. A riqueza dos 10 homens mais ricos do mundo cresceu em média quase US$ 100 milhões por dia e mesmo que perdessem 99% de sua riqueza da noite para o dia, eles continuariam bilionários.

O quadro da economia global não deixa dúvidas, de que somente soluções ousadas reduzirão radicalmente a desigualdade e consolidarão a justiça em nossas economias.

Perdão de Trump vira risco

Um dado preocupante é que a extrema direita comemorou, a clemência de Trump, a todas as quase 1.600 pessoas acusadas em conexão com o ataque de 2021 ao Capitólio. Alguns pediram a morte dos juízes que supervisionaram os julgamentos. Outros festejaram e expressaram alívio.

Especialistas disseram que a reversão extraordinária para manifestantes que cometeram crimes violentos e não violentos em 6 de janeiro, incluindo agressões a policiais e conspiração, encorajará para novas investidas de grupos extremistas, como os supremacistas brancos, que pediram abertamente violência política.

Há o temor de que a libertação indiscriminada de todos os acusados ??nos tumultos possa encorajar extremistas e tornar a violência política mais comum, inclusive em torno de questões políticas contenciosas, como segurança de fronteira e eleições.

Um risco, a ser enfrentado pelo governo Trump.

Curtinhas

Piada do dia: o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, questionado se tem intenção de se candidatar-se à presidência da República, afirmou que “se sacrificaria”, caso seja escolhido.

Os chamados líderes da direita potiguar reuniram-se e isolaram o nome do prefeito de Mossoró Alysson Leandro Bezerra como opção para o governo do Estado, em 2026. Será miopia política (ver de menos em relação ao futuro), ou, hipermetropia (ver demais)?

Quase a metade da bancada do PL na Câmara é alvo de investigações Dos 98 deputados, 42 respondem a inquéritos policiais, denúncias no Ministério Público ou ações no Supremo

Terminou o Fórum Econômico Mundial de Davos, Suíça, em 2025. Nos bares, hotéis e salas de conferência sem janelas, dois temas dominaram a conversa: a ascensão dos Estados Unidos e o declínio da Europa. E agora?