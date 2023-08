Suécia elimina Estado Unidos e vai para as quartas de final da Copa do Mundo

A campeã EUA voltará para casa sem uma medalha da Copa do Mundo Feminina da FIFA™ pela primeira vez em sua história, depois de perder nos pênaltis para a Suécia em uma inesquecível partida pelas oitavas de final em Melbourne.

Lina Hurtig marcou o pênalti da vitória, embora apenas por pouco, depois que Zecira Musovic havia sido a heroína dos suecos nos 120 minutos anteriores contra um lado dominante dos Estados Unidos.

Embora não tenha sido carregada de gols e inspiração ofensiva, esta partida tão esperada produziu uma partida fascinante e cheia de sangue desde os minutos iniciais até o último chute.

O primeiro tempo, sem dúvida, pertenceu aos EUA, com o indescritível e incisivo jogo de ala de Trinity Rodman sendo a arma ofensiva mais eficaz de ambos os lados. Duas vezes em oito minutos, a jovem mostrou ritmo e habilidade para se afastar de seu marcador, sempre disparando um chute de pé direito que picou as palmas das mãos de Musovic.

A goleira sueca foi excepcional o tempo todo, e sua equipe mais uma vez ficou em dívida com ela no início do segundo tempo, quando Lindsey Horan – que já havia acertado a barra com um cabeceamento – tentou novamente para o gol. A capitã dos Estados Unidos não poderia ter acertado seu primeiro chute de pé direito de maneira mais doce, mas, assim que a bola parecia prestes a se aninhar no canto inferior, Musovic estendeu a mão esquerda para desviá-la ao lado.

Os torcedores americanos devem estar se perguntando a esta altura se esta simplesmente não seria a noite deles, e esses temores teriam aumentado quando Musovic fez outra excelente defesa para evitar um cabeceamento tardio de Alex Morgan. Os corações dos titulares também estavam na boca quando, a cinco minutos dos 90 restantes, Stina Blackstenius cortou para dentro e forçou Alyssa Naeher a sua primeira defesa da partida – e, notavelmente, de todo o torneio.

A prorrogação trouxe mais magia de Musovic, com o goleiro sueco frustrando Morgan, Lynn Williams e Sophia Smith enquanto a tensão continuava a aumentar.

Isso deixou os pênaltis para decidir o resultado e, enquanto os EUA novamente pareciam estar no controle, faltas cruciais de Megan Rapinoe, Smith e, finalmente, Kelley O’Hara deixaram Hurtig com a chance de fazer história. A cobrança de pênalti do substituto parecia ter sido defendida por Naeher, mas, após alguns segundos agonizantes em que todo o estádio prendeu a respiração, a bola mostrou ter cruzado a linha.

A Suécia comemorou muito e agora pode esperar pelas quartas de final contra os japoneses em boa forma no Eden Park, em Auckland.

Fonte https://agenciaesporte.com.br/#facebook_messenger