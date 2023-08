Suécia bate Austrália em casa e fica em 3° lugar na Copa do Mundo feminina

A partida foi disputada na véspera do duelo entre Espanha e Inglaterra pela final da Copa, no domingo (20), em Sydney. A vitória deste sábado (19) foi um consolo para as suecas, que perderam a semifinal por 2 a 1 para a Espanha, seleção sem experiência em rodadas decisivas em Mundiais femininos e que nunca havia vencido a Suécia.

Antes da derrota na semifinal, a Suécia havia eliminado as atuais campeãs, a poderosa seleção dos Estados Unidos, nas oitavas, e nas quartas de final o Japão, que havia feito uma campanha impecável.

Para as “Matildas” da Austrália, essa foi a melhor participação em uma Copa do Mundo feminina, apesar da derrota. As australianas sonhavam em erguer a taça em casa, mas perderam nas semifinais por 3 a 1 diante da forte seleção da Inglaterra, atual campeã europeia.

Sua estrela, Sam Kerr, declarou na sexta-feira (18) que as jogadoras australianas viveram “as quatro semanas mais incríveis” de suas carreiras.

Recordes de audiência na televisão

O entusiasmo popular, refletido nos recordes de audiência na televisão, levou a Austrália, número 10 no ranking da Fifa, à primeira semifinal de sua história após oito participações em Copas do Mundo.

Tanto a Austrália quanto a Suécia colocaram em campo a mesma escalação que usaram em suas respectivas semifinais. As suecas abriram o placar neste sábado (19) com um pênalti confirmado pelo VAR após uma forte entrada de Clare Hunt sobre a atacante Stina Blackstenius.

Rolfo não vacilou diante da goleira Mackenzie Arnold, a heroína da maratona de pênaltis em que as Matildas eliminaram a França por 7 a 6 nas quartas de final, após empatar por 0 a 0 na prorrogação.

A capitã Asllani fechou o placar de 2 a 0 já no segundo tempo (62′).

(Com AFP)