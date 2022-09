Súditos se reúnem diante do caixão da rainha Elizabeth II em Edimburgo

O rei Charles III, acompanhado por seus três irmãos, liderou a procissão que levou o caixão de Elizabeth II até a catedral. Vestido com traje militar, o novo monarca de 73 anos seguiu o carro funerário a pé do Palácio de Holyroodhouse, em cuja sala do trono ele passou a noite, até o templo vizinho da Igreja da Escócia.

Seus irmãos Anne, 72, e Edward, 58, também usavam uniforme. Mas não Andrew, de 62 anos, considerado o “filho predileto” de Elizabeth II, mas de quem a própria monarca retirou todas as honras militares meses atrás, como resultado de acusações de agressão sexual contra uma menor.

Uma cerimônia religiosa, com a presença da família real, da primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, e outras personalidades locais, foi realizada na catedral. Em seguida, o acesso foi aberto para que a população pudesse se despedir da monarca. Centenas de pessoas fizeram fila sob o sol desde o início da manhã desta segunda-feira para conseguir o bracelete que dá acesso ao local onde o caixão pode ser visto.

Milhares de pessoas esperam diante da catedral de St Giles, onde o caixão de Elizabeth II ficará exposto durante 24 horas. AP – Jon Super

O féretro, envolto no estandarte real escocês, uma coroa branca e a coroa da Escócia, ficará exposto durante 24 horas. Depois, um avião transportará o corpo até Londres, para vários dias de homenagens da população e o funeral de Estado.

O funeral da soberana acontecerá na Abadia de Westminster, onde a então jovem princesa Elizabeth Alexandra Maria se casou em novembro de 1947 e onde em 2 de junho de 1953 foi coroada rainha, após a morte de seu pai George VI, em 6 de fevereiro de 1952. O sepultamento acontecerá em 19 de setembro em Windsor, na Inglaterra.

Bolsonaro e Biden confirmaram presença

O presidente norte-americano, Joe Biden, confirmou sua presença no evento que também vai contar com a participação do chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, além de representantes das monarquias do mundo, incluindo possivelmente o rei da Espanha Felipe VI e o imperador Naruhito do Japão.

As autoridades britânicas pediram aos convidados estrangeiros que utilizem, “quando possível”, voos comerciais e não jatos privados para viajar a Londres, onde serão utilizados ônibus no lugar de helicópteros e carros particulares para seus deslocamentos.

Vaias a Charles

Como a Escócia tem uma forte tendência republicana, algumas vaias foram ouvidas no meio da multidão que homenageou a rainha durante o dia. Um pouco mais cedo, quando Charles ainda estava em Londres, cartazes com mensagens contra o rei também foram vistos na capital.

Diante do palácio de Westminster, dois manifestantes exibiram cartazes com os dizeres “abolição da monarquia” e “fim do feudalismo”. No domingo (11), antes da chegada do caixão em Edimburgo, a polícia escocesa prendeu uma mulher que carregava uma faixa com uma mensagem similar.

