Succession à francesa: Alain Delon, ícone do cinema francês, está no centro de disputa entre filhos

A história podia ter saído de uma série de televisão. Os filhos de um ator rico e famoso brigam pela tutela – e, portanto, pela herança – do pai, na Justiça e em páginas de jornais e revistas.

Mas neste caso, o drama é real e o ator, ninguém menos que Alain Delon, lenda do cinema francês, que se tornou mundialmente famoso nos anos 1960 e 1970 por sua beleza de tirar o fôlego

Os filhos de Delon, Anthony, 59, e Alain-Fabien, 29, acreditam que ele é manipulado pela filha, Anouchka, 33, que supostamente teria escondido dos irmãos o estado de saúde do pai. Para o irmão mais velho, ela gostaria de levar o pai para a Suíça para evitar pagar muitos impostos sobre a herança na França.

Anouchka, por sua vez, critica os irmãos por colocarem em risco a vida do ator e afirma que quer levar Delon para a Suíça para que ele possa continuar a ser tratado lá.

Mais um capítulo do drama familiar aconteceu na quarta-feira (10), quando os advogados de Anthony e do próprio Delon apresentaram ao Ministério Público pedidos para que ele fosse colocado sob proteção judicial, “por motivos de saúde”.

O Ministério Público tomou nota pública destes pedidos na quinta-feira (11), e anunciou que entrou em contato com “um médico autorizado (…) para avaliar a situação de Alain Delon”, especificou o procurador, Jean-Cédric Gaux, em comunicado, garantindo que os resultados da avaliação não serão públicos.

O objetivo da avaliação é a aplicação de uma possível medida de tutela jurisdicional, o regime previsto em lei para os adultos que não conseguem garantir por conta própria seus interesses pessoais ou patrimoniais.

“É uma satisfação para nós e para o nosso cliente. Esperamos que a perícia seja realizada por um especialista para que finalmente cheguemos à retomada dos cuidados que o Sr. Alain Delon necessita. Foi absolutamente absurdo e irresponsável parar este tratamento contra o conselho médico”, reagiu à AFP Christophe Ayela, advogado de Alain Delon.

Ayela declarou ao jornal Le Figaro que deixou de aconselhar a filha do ator, Anouchka, como fazia antes, em comum acordo com ela, “para acalmar as brigas”.

Trégua

A medida legal poderia estabelecer uma trégua na guerra entre os futuros herdeiros, que mancha a imagem do ídolo.

Mas na quinta-feira, Alain-Fabien Delon, o mais novo dos irmãos que mora em Douchy (135 km ao sul de Paris) com o pai, voltou a acusar a irmã, nas páginas da revista Paris Match, de exercer “controle” sobre o pai.

Ele também comentou o enfraquecimento do ator: “às vezes ele está ali, às vezes em outro lugar, tem dias com e dias sem (…). Ele percebe e esquece, se refugia nos pensamentos. Você realmente não sabe o que está acontecendo na sua cabeça.”

Anouchka acredita que os cuidados médicos que Alain Delon recebe na França não são suficientes e que seus médicos suíços devem poder examiná-lo novamente e retomar os tratamentos, caso contrário, sua vida continuará em perigo.

No plano jurídico, em 22 de dezembro, Alain-Fabien apresentou queixa contra Anouchka por “abuso de fraqueza” em detrimento do pai.

Já Anthony disse à Paris Match que também apresentava queixa contra ela, acusando-a de não tê-lo informado da reprovação de Delon em “cinco testes cognitivos” entre 2019 e 2022.

Irmão unidos

A história surpreende porque, em julho passado, os filhos de Delon se uniram contra Hiromi Rollin, descrita como a “dama de companhia” do ator. Juntos, eles prestaram queixa contra a japonesa de 66 anos, que morava com o ator – muito debilitado desde o derrame em julho de 2019 –, por “assédio moral”, “violência contra pessoa vulnerável”, “abuso de fraqueza” e “ato de crueldade com animal” (ela teria maltratado Loubo, o cachorro do ator).

Em 4 de janeiro, a promotoria anunciou, no entanto, o indeferimento de todas as queixas contra Hiromi.

A exata gravidade do estado de saúde de Alain Delon permanece um segredo de família. Cidadão suíço desde 1999, o ator gostaria, segundo seu filho Anthony, de acabar com a vida em sua casa em Douchy.

Aposentado dos sets, Alain Delon fez apenas algumas raras aparições públicas em anos, entre elas, em setembro de 2021, no funeral de Jean-Paul Belmondo. Ele não se manifestou desde que seus três filhos começaram a brigar publicamente.

Quinta-feira, outro ícone do cinema francês, Brigitte Bardot, manifestou apoio a Delon. “É uma lamentável mediocridade manchar a imagem de Alain, um ícone sublime que representa a França com brio!”, publicou nas suas redes sociais.