Substituto de Cristiano Ronaldo brilha na goleada contra a Suíça e Portugal vira favorita

Por Elcio Ramalho, enviado especial RFI a Doha

O nome de Gonçalo Ramos ecoou três vezes nos altos falantes e sua imagem projetada nos enormes telões do estádio Lusail a cada gol marcado. Eleito melhor em campo, ele levou para casa a bola do hat trick, nome atribuído ao feito de um jogador marcar três gols em uma mesma partida.

Aos 21 anos, e em sua primeira atuação como titular, Gonçalo Ramos, jogador do Benfica, teve a missão de substituir seu próprio ídolo: Cristiano Ronaldo. E a estrela de Gonçalo Ramos brilhou mais que ele imaginava: “ nem nos meus maiores sonhos eu pensava estrar como titular na fase de eliminação de um Mundial e com um hat-trick”, admitiu durante a entrevista coletiva após a partida.

O jovem centro-avante do Benfica revelou que tem Cristiano Ronaldo entre seus ídolos do futebol, além do polonês Lewandowski. Mas agora ele está focado na competição e manter sua posição de titular: “Minha expectativa é olhar jogo a jogo. Vamos encarar o jogo com o Marrocos a 100%”, afirmou.

Torcida implora por CR7

A torcida portuguesa, formada por muitos estrangeiros que vivem em Doha, implorou para a presença do camisa de Cristiano Ronaldo. Torcedores gritavam seu nome e vaiavam o treinador Fernando Santos cada vez que sua imagem aparecia nos telões.

A pressão funcionou. Cristiano Ronaldo entrou em campo, mas quase no final da partida, com a goleada já encaminhada. Chegou a fazer um gol, mas anulado por impedimento, para frustração dos torcedores.

A ausência de Cristiano Ronaldo no time titular foi uma surpresa geral. No dia anterior, o treinador Fernando Santos confessou não ter gostado da reclamação e xingamento do camisa 7 a um jogador sul-coreano ao ser substituído em campo na última partida da fase de grupos.

Fernando Santos afirmou que discutiu internamente com o craque o assunto, que foi dado por encerrado. Deixar Cristiano Ronaldo no banco contra a Suíça foi opção tática, segundo o treinador.

Ele lembrou da proximidade com o jogador que conhece desde os 19 anos e assegurou: “Nem eu nem o Cristiano confundimos a questão humana pessoal com aquilo que é a questão do treinador, do jogador, aquilo que temos que fazer durante o jogo e, portanto, é isso que queremos fazer. O Cristiano continua a ser, na minha perspectiva, um jogador importantíssimo para que a equipe portuguesa””.

A goleada mostrou que mesmo sem Cristiano Ronaldo, Portugal é um time forte e com a confiança inabalável, “Nos temos confiança e acreditamos muito no trabalho que está sendo feito e a desempenhar. Hoje saiu tudo perfeito, fizemos tudo o que o treinador nos pediu e assim fica tudo mais fácil”, disse Pepe, que atuou como capitão.

O suíço Seferovic lamentou a derrota humilhante e quando questionado qual equipe considera favorita ao título, foi enfático: “Não tenho dúvida, é Portugal”