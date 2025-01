Suplementação feminina: quais são os suplementos alimentares mais recomendados para as mulheres?

A inserção de suplementos alimentares no dia a dia pode trazer uma série de benefícios para a saúde. Quando nutrientes essenciais não são obtidos em quantidade suficiente através da alimentação ou quando a produção do corpo está deficitária, é necessária a ingestão complementar para combater os efeitos negativos no organismo.

Para as mulheres, alguns suplementos disponíveis no mercado podem trazer vantagens específicas, ajudando o seu bem-estar e a sua saúde. Veja, abaixo, 5 suplementos importantes para a saúde feminina.

Creatina

A creatina é um nutriente produzido pelo corpo e também encontrado em alimentos como carnes e peixes. Ela é formada por um composto de três aminoácidos, sendo eles glicina, metionina e arginina.

Essa substância fica armazenada nas fibras musculares e é usada principalmente para a obtenção de energia muscular, requerida nas atividades físicas. Para as mulheres, a atuação desse nutriente proporciona a obtenção de maior força muscular e melhora na performance.

Esse composto também tem um papel no cérebro, e é associado à atividade cognitiva, fornecendo energia e influenciando na melhora do humor. Doenças como diabetes também podem ser prevenidas com a ingestão desse nutriente.

Vitamina D

A vitamina D é essencial para todas as pessoas. A sua principal função no corpo é auxiliar na absorção do cálcio, o que garante a saúde de ossos e dentes. Por isso, ela também previne o risco de osteoporose e garante mais força para os movimentos.

A suplementação é de suma importância, e a carência dela causa efeitos desagradáveis, como fraqueza, dor nos ossos, fadiga, falta de ar, queda de cabelo e enxaqueca.

Além da ingestão, é importante incorporar a exposição moderada ao sol todos os dias para aumentar a produção natural do corpo da vitamina.

Colágeno

O colágeno é uma das substâncias mais importantes para manter a pele saudável e prevenir o envelhecimento precoce. Seus principais efeitos são cabelos e unhas fortes, combate das linhas de expressão e rugas, hidratação e firmeza da pele.

É possível encontrar opções de suplementos em cápsula ou em pó, que pode ser dissolvido na água ou em sucos.

Ômega 3

O ômega 3 é um ácido graxo, um tipo de gordura boa que afeta positivamente o corpo humano. Ela pode ser encontrada em maior abundância em peixes, assim como em forma de cápsula para consumo complementar.

A atividade desse nutriente no corpo está associada à diminuição dos níveis de colesterol ruim (LDL).

Além disso, o ômega 3 possui propriedades neuroprotetoras e anti-inflamatórias. A primeira característica é demonstrada na melhora da atividade cerebral e da memória, enquanto a segunda previne doenças cardiovasculares e infecções.

Coenzima Q10

A coenzima Q10 é uma enzima produzida pelo próprio corpo e também recebe o nome de ubiquinona. Esse nutriente, presente no sangue, ajuda a obter energia para a atividade celular, auxiliando a atuação da mitocôndria, que é responsável pela energia e respiração celular.

Ela também possui propriedade antioxidante e atua no combate aos radicais livres, que são um produto químico liberado na atividade celular. Outros benefícios incluem manter a aparência da pele, o alívio de enxaqueca e, em mulheres, aumentar a fertilidade, através do desenvolvimento dos óvulos.

Na alimentação, ela pode ser encontrada em carnes, peixes e óleos vegetais.

Como escolher o suplemento mais adequado?

Antes de iniciar um tratamento, é importante a visita a um médico ou a um nutricionista. Através de exames e do acompanhamento profissional, serão indicados os melhores nutrientes para cada paciente, seguindo as condições de sua saúde, se existem doenças, suas queixas e seus objetivos.

Além do nutriente mais adequado, o profissional é capaz de indicar a quantidade correta para o consumo, de acordo com idade, peso e objetivo, o que ajuda a evitar a superdosagem, que causa efeitos contrários e prejudica a saúde.