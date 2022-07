Styvenson afirma que só vai ser candidato ao Governo do RN se a mãe deixar

Já pensou deixar sua mãe tomar as decisões do seu rumo na política? O senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) afirmou que só irá participar da disputa pelo Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2022 se sua mãe deixar.

Para justificar, o parlamentar disse que, no passado, só prestou concurso para a Polícia Militar e se candidatou ao Senado porque a mãe autorizou, e que, desta vez, não vai ser diferente.

“Eu tenho outros problemas, e um deles é minha mãe autorizar ou não. Não vou mentir. Se minha mãe disser que eu não vou, eu não vou. Eu só tenho uma mãe, idosa, que saiu do hospital um dia desse. Se ela disser que eu não vou, não tem povo que faça eu ir”, afirmou.

“É minha mãe, minha maior eleitoreira. Se você não respeita a sua, problema seu. A minha, eu respeito. Ela que autorizou eu ser candidato ao Senado, ela que autorizou quando eu fiz concurso da polícia. ‘Ah, ele é mando pela mãe’. E não é para ser não? Até minha mulher mandava em mim. Ainda bem que eu superei”, concluiu.

Com informações do Portal FM96