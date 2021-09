STJD cassa liminar e impede presença da torcida em jogos do Flamengo

O Flamengo não poderá mais contar com a presença da torcida nos próximos jogos, após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) cassar nesta quinta-feira (16) uma liminar que permitia que o time realizasse partidas no Maracanã com a presença de público.

A decisão foi tomada um dia após o time carioca entrar em campo pela Copa do Brasil, contra o Grêmio, com a presença de mais de 6 mil torcedores no Maracanã. O clube esperava ter torcedores também no jogo do próximo domingo (19), contra o mesmo adversário, pelo Campeonato Brasileiro.

No entanto, a presença de torcida em jogos do Flamengo foi questionada pelos demais clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que ameaçavam não entrar em campo na próxima rodada por entender que o time da Gávea estava sendo favorecido, uma vez que outras cidades ainda não autorizaram a volta de torcedores por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O auditor do STJD Felipe Bevilacqua deferiu o pedido feito por 17 clubes da Série A e pela própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para vetar a presença de torcedores em jogos do Flamengo.

“Tratando-se de matéria com escopo relevante e que traduz, em análise perfunctória, probabilidade de dano de difícil ou incerta reparação com a iminente não realização da rodada deste próximo final de semana, concedo parcialmente o efeito suspensivo ativo vindicado”, afirma Bevilacqua em trecho de sua decisão.

A presença de torcedores em jogos do Flamengo foi liberada pela prefeitura do Rio no que se chamou de evento-teste. Para ter acesso à partida, o torcedor precisava apresentar teste negativo de covid-19 e apresentar carteira de imunização, além do uso de máscara e a manutenção do distanciamento social.

