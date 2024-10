STF:Natália Bonavides denuncia ataques virtuais e fake news

A candidata à prefeitura de Natal, Natália Bonavides (PT), apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma denúncia sobre ataques virtuais e disseminação de fake news durante a campanha eleitoral na capital. Ela afirmou que esses ataques são coordenados.

Natália, que disputa o segundo turno contra Paulinho Freire (União Brasil), relatou que sua comunicação tem enfrentado uma série de ataques que considera “mentirosos e orquestrados”, atribuídos a adversários políticos, especialmente de grupos ligados ao bolsonarismo.

“Espalhar mentiras para influenciar os resultados eleitorais é crime, e todos os envolvidos serão notificados e responsabilizados”, declarou a candidata em suas redes sociais.

Sobre Natália

Natália Bastos Bonavides, do PT, tem 36 anos e está em seu segundo mandato como deputada federal. Em 2016, foi eleita vereadora em Natal. Advogada de formação, ela atuou com educação em direitos e foi advogada do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), prestando serviços em acampamentos no Rio Grande do Norte.

Natália tem o apoio da governadora do estado, Fátima Bezerra (PT), e do presidente Lula, e disputa o cargo ao lado do vereador Milklei Leite (PV).