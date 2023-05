STF votará nomes para vagas de ministros do TSE que julgarão Bolsonaro

As novas peças que entram em jogo para decidir o futuro eleitoral de Jair Messias Bolsonaro (PL) estão prestes a serem colocadas no tabuleiro. Os dois ministros que vão compor o plenário de julgamentos do ex-presidente da República no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) devem ser escolhidos em breve, com expectiva para votação até o fim de maio. E nomes estão lançados e em negociação para passarem pelo crivo do Supremo Tribunal Federal (STF).

Eles vêm da classe de juristas e não devem compor lista tríplice, como era previsto, mas lista quádrupla a ser encaminhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para indicação final.

A votação dos nomes indicados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, ocorrerá em sessão plenária do STF, por meio de votação secreta e eletrônica.

Os aprovados ocuparão as vagas de ministros efetivos do TSE, decorrente do encerramento dos mandatos de Sérgio Banhos e Carlos Horbach. E essa escolha não deve demorar. Primeiro, para não deixar os cargos vagos. Segundo, porque o TSE tem interesse em julgar a inelegibilidade de Bolsonaro antes do segundo semestre de 2023.

Metrópoles