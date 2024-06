STF tem iluminação especial para celebrar Dia Mundial do Doador de Sangue

Em demonstração de apoio à campanha Junho Vermelho, a fachada do edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF) ficará iluminada com a cor vermelha até o dia 19/6. Nesta sexta-feira (14) é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue.

A campanha Junho Vermelho foi criada pelo Ministério da Saúde com objetivo de homenagear os doadores de sangue e conscientizar a sociedade sobre a importância do ato, que pode salvar vidas. Independentemente da data simbólica, as doações ocorrem durante o ano todo.