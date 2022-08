STF implanta mudanças para aprimorar portal na internet

A partir deste sábado (27), serão implantadas mudanças no portal do Supremo Tribunal Federal (STF) na internet. Entre elas, estão atualizações que melhoram a acessibilidade na navegação e alterações tecnológicas que trazem mais segurança e facilitam o acesso às informações.

A atualização dos componentes tecnológicos do portal foi realizada com o objetivo de melhorar sua performance, de modo a torná-lo mais seguro e permitir a criação de diferentes interfaces gráficas. A nova versão também padroniza toda a identidade visual do portal.

Acessibilidade

Entre as principais alterações, o portal do STF dispõe agora do “VLibras”, programa que traduz, em tempo real, conteúdos digitais como textos, áudios e vídeos, para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), auxiliando pessoas com deficiência auditiva. Também está disponível o atributo “alt text”, ou texto alternativo. Essa ferramenta permite que um texto que acompanha as imagens seja lido em voz alta por leitores de tela, ajudando a navegação dos usuários com deficiência visual.

Outra mudança foi a utilização de uma nova paleta de cores focada na acessibilidade. Será possível acionar o alto contraste para facilitar a leitura por pessoas com problemas de visão, o que torna o texto mais legível em ambientes com muita luz e ajuda a diminuir o consumo de energia. O site permitirá, ainda, a acessibilidade por teclado: ao pressionar a tecla “tab”, pode-se navegar sem a utilização do mouse.

Novidades funcionais

Com a atualização, o conteúdo do portal foi ajustado para navegação em dispositivos móveis como celulares e tablets. Houve, ainda, a ampliação do conteúdo do menu superior, que passa a exibir itens antes exibidos em menu lateral que, na versão anterior, não era responsivo nem visível na página inicial do site.

STF

EC/AD//EH