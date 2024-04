STF apresenta relatório com resultado de chamamento público para uso de inteligência artificial

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou, nesta segunda-feira (22), o relatório geral do Chamamento Público 001/2023, realizado para a apresentação de protótipos de ferramentas de inteligência artificial para a criação de sumários automatizados de processos judiciais no Tribunal. Conforme descrito no documento, 39 pessoas jurídicas foram habilitadas a apresentar soluções e, ao final, 22 empresas remeteram os sumários gerados para avaliação jurídica.

O relatório se destina a expor os resultados do Chamamento Público e é organizado em três partes: A Parte I é dedicada a descrever o escopo, a organização e os procedimentos do chamamento; a Parte II cuida da avaliação das soluções apresentadas; e a Parte III apresenta os resultados e os próximos passos do projeto-piloto. Assim, o desenvolvimento e a futura implantação de ferramenta de IA generativa no STF será capaz de elaborar minutas de relatório contendo o resumo processual.