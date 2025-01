STF acompanha inquérito sobre ameaça a Lula e Moraes

O inquérito policial que apura novas ameaças de morte contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve ser encaminhado à Corte quando estiver concluído.

Segundo fontes a par da investigação, o episódio se insere no contexto dos atos antidemocráticos e, por isso, tem conexão com outros processos que tramitam no Supremo sobre o mesmo tema.

No fim de novembro, a PF enviou à Corte um relatório detalhado sobre uma tentativa de golpe de Estado que incluiria o assassinato de Lula, Moraes e do vice-presidente Geraldo Alckmin. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos indiciados pelo esquema.

Moraes é o relator de todos esses casos e, mesmo sendo uma das possíveis vítimas do novo atentado, deve permanecer à frente das investigações. No STF, a leitura é de que esses ataques, na verdade, miram a democracia brasileira como um todo.

Nos bastidores, também há uma avaliação de que esse novo capítulo pode adiar a conclusão de outros “braços” das investigações, como o inquérito das “fake news” e o das milícias digitais.

Ministros do Supremo dizem que, apesar das críticas pela demora em encerrar as apurações, a descoberta de um novo plano de assassinato de autoridades ilustra como é necessário mantê-las em aberto.

As novas ameaças são apuradas pela Polícia Civil do Distrito Federal em parceria com a Polícia Federal. O suposto ataque estaria previsto para este mês e seria colocado em prática com o uso de explosivos, granadas e um fuzil usado por atiradores de elite.

A CNN apurou que a abertura do inquérito partiu de uma denúncia anônima e que o foco dos investigadores, neste momento, é identificar os autores e participantes do possível atentado.