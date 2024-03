SpaceX faz seu melhor voo teste da Starship, maior nave do mundo, mas não completa trajeto

A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, fez nesta quinta-feira (14) o terceiro voo teste da Starship, considerado pela fabricante o experimento mais bem-sucedido até aqui com a maior nave do mundo. Mais uma vez, não havia tripulantes.

Foi a missão mais bem-sucedida até hora, já que chegou próximo à fase de pouso da nave. Segundo a SpaceX , a Starship estava rumo à reentrada na órbita terrestre, 50 minutos depois da decolagem, quando a empresa perdeu o contato com ela.

O gerente de comunicações da SpaceX, Daniel Huot, confirmou alguns minutos depois que a Starship foi destruída. “A equipe informou que a nave foi perdida, então, nada de aterrisagem hoje. Mas é incrível ver o quanto avançamos desta vez”.

Por que foi considerada bem-sucedida? A Starship nunca havia ido tão longe e o foguete que a impulsiona, chamado Super Heavy, nunca chegou perto de terminar sua trajetória nos dois testes anteriores, ambos em 2023.

Desta vez, ele se separou da nave três minutos depois da decolagem, mas, segundo o New York Times, o chamado primeiro estágio do veículo espacial não fez um pouso completamente bem-sucedido no Golfo do México, como previsto.

No primeiro teste, o propulsor e a nave foram explodidos pela própria SpaceX, em uma decisão técnica, pouco depois da decolagem. No segundo, o foguete explodiu após se separar da Starship, que também foi destruída pouco depois de deixar a órbita da Terra.