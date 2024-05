Solidariedade: doações para o RS já ultrapassam os 3 milhões de itens

A água potável desponta como a categoria com o maior número de repasses de outros estados brasileiros: foram 1.525.624 litros doados até a última quinta-feira (23/5). Esse quantitativo, divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, representa 48,6% do total de donativos.

Mais de 193 mil quilos de alimentos e 140 mil cestas básicas somam-se à lista dos produtos destinados ao estado. O rol de donativos também inclui 130.844 litros de leite e 44.408 mil pacotes de ração animal.

Uma das áreas mais afetadas pelas enchentes, foi a cidade que mais recebeu doações no Rio Grande do Sul, com mais de 771 mil itens. Água, alimentos, cobertores, materiais de limpeza e de construção, eletrodomésticos e roupas são exemplos dos tipos de produtos cedidos.

Com informações Metrópoles