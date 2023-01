Solenidade vai celebrar 80 anos do encontro histórico entre Vargas e Roosevelt em Natal

Com entrada gratuita, uma solenidade especial celebra os 80 anos da Conferência do Potengi, histórico encontro ocorrido em 28 de janeiro de 1943 entre Getúlio Vargas e presidente norte-americano, Franklin Delano Roosevelt, que discutiu a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. A ação é promovida pela Fundação José Augusto (FJA), a partir das 17h, no Complexo Cultural Rampa, no bairro de Santos Reis, em Natal.

O evento terá a presença da Governadora Fátima Bezerra, do Secretário do Executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, da cônsul dos Estados Unidos, Jessica Simon, e da cônsul honorária da França em Natal, Caroline Martins.

A programação contará com concentração no Centro Cultural Trampolim da Vitória, em Parnamirim, às 14h, para posterior saída em cortejo ao Museu da Rampa, em Natal.

No prédio da Rampa terão duas exposições com temas antagônicos: a Sala da Guerra, sob curadoria do pesquisador Fred Nicolau, com objetos da Força Expedicionária Brasileira (FEB) como uniformes, capacetes, medalhas e jornais brasileiros editados na Ítalia durante a Segunda Guerra Mundial. Mas também terá a Sala da Paz com frases de personagens históricos que lutaram pela pacificação do planeta.

A partir das 19h, haverá uma encenação do musical “Bye Bye Natal”, escrito por Racine Santos, que narra a presença norte-americana na capital potiguar nos anos 40. O evento será encerrado com uma apresentação do Sesi Big Bang, sob regência do maestro Eugênio Graça.

Conferência do Potengi

A Conferência de Natal ou Conferência do Potengi reuniu em 28 de janeiro de 1943 entre o presidente do Brasil, Getúlio Vargas e o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que ao retornar da Conferência de Casablanca, decidiu visitar as instalações militares na região de Natal, que contribuíam principalmente com o envio de aeronaves e suprimentos para os frontes na África e Ásia na Segunda Guerra Mundial.

O histórico encontro entre os dois presidentes, a bordo de destroyer americano USS Humboldt atracado no porto de Natal, definiu os acordos que deram origem à Força Expedicionária Brasileira (FEB) e garantiram recursos para a consolidação da Companhia Siderúrgica Nacional Brasileira.

Confira abaixo a programação completa do evento:

14h – Concentração para a saída do cortejo – Trampolim da Vitória ao Museu da Rampa

15h30 – Saída do Cortejo

16h30 – Recepção do cortejo e demais convidados, com distribuição de Botons, lançamento de revista em quadrinhos e Cordel sobre a Conferência do Potengi

17h20 – Pôr do sol com música – Joedson Sax

17h40 – Abertura da Sala da Guerra, da Sala da Paz e da exposição “Natal da Guerra e do Pós Guerra nas Cores de Pedro Grilo”

18h20 – Encenação do grande encontro entre Roosevelt e Getúlio

19h – Musical – Bye, Bye Natal

19h – Apresentação da Sesi Big Band

