Sobrinho suspeito de assassinar a própria tia é preso em São Paulo

O crime aconteceu no último fim de semana no bairro Capim Macio, na Zona Sul de Natal. Soraia Pereira Sátiro foi encontrada morta em sua residência, e as investigações apontaram rapidamente para o seu sobrinho como o principal suspeito. De acordo com a investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), após cometer o delito, o jovem fugiu levando diversos pertences da vítima, incluindo cartões de crédito, dinheiro, celulares, um veículo e joias.

Durante a abordagem, o suspeito estava acompanhado do seu irmão, que até o momento não tem participação comprovada no crime. A ação coordenada entre a DHPP da PCRN e a DHPP da PCSP demonstra a eficiência e a cooperação entre as diferentes unidades da Polícia Civil no combate ao crime. A rápida troca de informações e o trabalho integrado foram fundamentais para a localização e captura do suspeito em outra unidade federativa.

A delegada da DHPP, Liane Aragão, e o diretor da unidade, delegado Márcio Lemos, receberam a imprensa e prestaram esclarecimentos acerca do homicídio.

Vale ressaltar que as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes, assim como para identificar possíveis cúmplices ou envolvidos. O suspeito segue à disposição da Justiça e será recambiado em breve para o RN.