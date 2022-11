Sobe para 10 o número de hospitais com UTIs para Covid-19 100% ocupadas

Nesta segunda-feira (28), o Rio Grande do Norte iniciou o dia com 100% dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ocupados em dez hospitais que atendem pacientes com covid-19, segundo a plataforma Regula RN.

A taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 está em 85,3% no Rio Grande do Norte. Ao todo, 53 deles estão disponíveis e outros 34 estão bloqueados. A lista de espera por uma dessas vagas apresenta 33 pacientes.

Por regiões, a maior taxa de ocupação é na Grande Natal, com 93,2%. Na sequência vem o Oeste, com 74,5%, e Seridó, com 77,7%, dos leitos críticos sendo usados para atendimento de pacientes com a doença.

Os hospitais que tinham leitos de UTI lotados até às 9h45 desta segunda-feira eram: Hospital da PM, Hospital dos Pescadores, Hospital do Santa Catarina, Hospital Infantil Varela Santiago, Hospital Maternidade do Divino Amor, Hospital Regional Alfredo Mesquita, Hospital Regional da PM – Mossoró, Hospital Deoclécio Marques, Hospital Rio Grande e Hospital Universitário Ana Bezerra.

Portal 96FM Natal