Sob presidência brasileira, G20 conclui discussões sobre comércio e investimentos

Brasília será palco de intensas reuniões sobre temas relativos ao comércio e aos investimentos entre os membros do G20 nesta semana. Entre os dias 21 e 24 de outubro, representantes das principais economias do mundo se reunirão na capital federal para discutir temas cruciais para a economia global.

O ponto alto do encontro será a reunião ministerial, marcada para o dia 24, quando ministros de Comércio dos membros do G20 e convidados encerrarão discussões que vêm sendo feitas ao longo do ano sobre quatro temas prioritários: comércio e desenvolvimento sustentável; mulheres e comércio internacional; desenvolvimento sustentável em acordos de investimento; e reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC).

A expectativa é que a reunião resulte em um documento com os consensos alcançados, que será levado à Cúpula do G20, em novembro.

Antecedendo a reunião ministerial, o grupo de trabalho de Comércio e Investimentos fará sua última reunião técnica sob a presidência brasileira nesta segunda e terça-feira (21 e 22/10). Coordenam o grupo os ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e Relações Exteriores (MRE).

Serão 37 países representados nas reuniões desta semana. No total, mais de 200 delegados de membros do G20, países e organizações internacionais convidados participarão das discussões.

Já estão confirmados nomes como o Comissário de Comércio da União Europeia, Valdis Dombrovskis; a Representante para o Comércio dos Estados Unidos, Katherine Tai; o Negociador Chefe para Temas Comerciais da China, Wang Shouwen; e a Diretora-Geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala.

Entre a reunião técnica e a reunião ministerial, também estão previstas várias reuniões bilaterais entre representantes dos países na quarta-feira (23).

Temas prioritários

Entre as pautas prioritárias, a mais desafiadora busca estabelecer uma ligação sólida entre comércio e desenvolvimento sustentável. O Brasil propõe que membros do G20 adotem um conjunto de princípios que devem orientar a elaboração e a implementação de medidas de desenvolvimento sustentável relacionadas ao comércio internacional.

Embora haja divergências entre os países, o grupo aceitou discutir a formulação dos princípios, em reunião realizada em junho, e vem trabalhando neste documento. A expectativa é sua conclusão ao longo desta semana.

No tema do desenvolvimento sustentável em acordos de investimento, o grupo deve recepcionar, como documento referência para os países, um estudo encomendado pela presidência brasileira à Unctad (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento) que mapeia cláusulas de desenvolvimento sustentável e facilitação de investimentos em acordos internacionais de investimento (IIAs).

Outro ponto importante em discussão é a promoção da participação das mulheres no comércio internacional. Pela primeira vez, o G20 tratou esse tema como uma prioridade independente. Durante o ano, os membros compartilharam iniciativas em curso em seus países e propuseram um “Compêndio de Boas Práticas do G20 para Aumentar a Participação das Mulheres no Comércio Internacional”. O objetivo é que esse documento sirva como guia para os países interessados em remover barreiras e aumentar a inclusão feminina no comércio global.

No que se refere à OMC, o grupo deve reforçar o consenso em relação à reforma da instituição e ao fortalecimento do sistema multilateral, com foco na promoção de um comércio justo e sustentável.

Programação

21 e 22 de outubro – Reunião do Grupo de Trabalho de Comércio e Investimentos do G20

23 de outubro – Reuniões bilaterais

24 de outubro – Reunião de Ministros do Comércio e Investimentos do G20

25 de outubro – Cúpula do B20, em São Paulo, com a presença de Ministros e lideranças empresariais dos países do G20.

As reuniões de 21 a 24 de outubro ocorrerão na sede do G20 em Brasília, no prédio do Serpro Regional.