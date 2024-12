Sob mau tempo, Paris inicia dois dias de celebrações para reabertura da catedral Notre-Dame

Serão dois dias de eventos comemorativos. O mau tempo, que traz fortes ventos e chuva a Paris, atrapalha o plano original de uma celebração ao ar livre nesta noite, no pátio em frente à catedral. A cerimônia será toda no interior do local.

Imagens de dentro da catedral já foram reveladas no dia 29 de novembro, durante a última visita ao local do presidente francês, Emmanuel Macron. O mundo então descobriu o resultado da recuperação e restauração minuciosas do monumento, que agora está mais luminoso após a limpeza das pedras claras que erguem a catedral.

Mas este sábado, 7 de dezembro, é o grande dia aguardado pelos franceses e o mundo depois do violento incêndio de 15 de abril de 2019. Naquela tarde, o fogo destruiu o telhado da Notre-Dame e danificou a sua estrutura.

A cerimônia oficial terá início às 18h20 (14h20 em Brasília), com a recepção dos chefes de estado e de governo convidados pelo presidente francês e sua esposa, Brigitte, em frente à catedral. Às 19h, o arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, abrirá as portas para uma celebração dividida em duas partes: inicialmente republicana, com a exibição de um filme no estaleiro da catedral, um desfile de 160 bombeiros e pedreiros, uma apresentação musical de Renaud e Gautier Capuçon e um discurso de Emmanuel Macron.

Despertar do grande órgão

O programa inicial previa que o presidente discursasse em frente à catedral, em respeito ao princípio da separação entre Igreja e Estado, mas o tempo imprevisível determinou o contrário. Depois, será a cerimônia litúrgica.

Um ponto alto da cerimônia é chamado de “despertar do grande órgão”, que foi restaurado após o incêndio. A cerimônia, para entre 2 mil e 3 mil convidados, vai terminar com a benção do arcebispo acompanhado dos corais da Notre-Dame e com o hino religioso Te Deum.

Na véspera da reabertura da catedral, parisienses e turistas buscavam eternizar momento histórico de Paris. (06/12/2024) AFP – LUDOVIC MARIN

A previsão de mau tempo também abala a programação musical da noite: o concerto planejado após as celebrações foi gravado e será retransmitido, e não mais será feito ao vivo. O evento deve se encerrar por volta das 20h40 (16h30) e será seguido de um jantar oferecido pelo casal presidencial no palácio do Eliseu aos chefes de Estado, de governo e de organizações internacionais presentes em Paris.

Trump e Zelensky podem ter primeiro reencontro em Paris

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou em Paris cedo nesta manhã. O príncipe William vai representar a coroa britânica.

Antes do evento, Emmanuel Macron receberá o líder americano para uma reunião privada. Na sequência, o francês se reunirá com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também presente em Paris para a reinauguração da catedral.

Um encontro entre Trump e Zelensky, que poderia ser o primeiro desde a reeleição do americano, não está confirmado. Esta é a primeira viagem do republicano ao exterior desde as eleições nos Estados Unidos, em novembro.

Trump, que estava no poder quando a Notre-Dame pegou fogo e se comoveu com o drama, aceitou de prontidão o convite feito por Macron. Já o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, será representado pela sua esposa, Jill.

Após acordo com o Mercosul, Von der Leyen cancela presença

Os presidentes da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, da Itália, Sergio Matarella, e os chefes de estado croata, polonês e búlgaro também estarão presentes, assim como líderes africanos de países cristãos: Denis Sassou Nguesso, presidente do Congo, Brice Oligui Nguema, do Gabão, Faure Gnassingbe, de Togo, e Umaro Sissoco Embalo, de Guiné, são esperados na catedral.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, por sua vez, mudou de ideia e não participará da reabertura da Notre-Dame. A decisão foi tomada de última hora, em meio ao mal-estar gerado na França pela assinatura do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, anunciada nesta sexta-feira (6), no Uruguai. Os franceses se opõem ao tratado e prometem resistir à sua entrada em vigor.

Outra ausência importante é do papa Francisco – que virá à França dentro de uma semana, para uma viagem à Córsega para participar numa conferência sobre “religiosidade popular no Mediterrâneo”.

Primeira missa aberta ao público no domingo

No domingo (8), as festividades continuarão com uma primeira missa pela manhã, às 10h30. Esta será a missa de consagração do novo altar de bronze da catedral, com a participação de Emmanuel Macron e 170 bispos.

Uma segunda missa será realizada às 18h30 – a primeira que o público poderá assistir. As inscrições pela internet se esgotaram em instantes, assim como as próximas que acontecerão durante a semana.

Outros eventos estão marcados para os próximos dias, até 15 de dezembro. No dia 13, por exemplo, a catedral verá a solene devolução da Coroa de Espinhos – uma das relíquias da Notre-Dame e que, segundo a tradição cristã, foi colocada na cabeça de Jesus pouco antes da crucificação. A coroa escapou das chamas do incêndio.

A partir do dia 16 de dezembro, a catedral voltará a ficar aberta ao público das 7h45 às 19h.