Sisu 2024: Universidades públicas do RN oferecem mais de 12 mil vagas em cursos de graduação

As universidades públicas do Rio Grande do Norte vão oferecer mais de 12 mil vagas em cursos de graduação dentro do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024, que terá uma edição única no ano pela primeira vez. Os dados são do Ministério da Educação.

As inscrições do processo de seleção para o Sisu 2024 acontecerão de 22 a 25 de janeiro. Poderão concorrer os alunos que tenham feito o Enem 2023 e tirado nota acima de zero na redação.

As notas individuais do exame devem ser divulgadas nesta terça-feira (16 ).

Ao todo, são 12.677 vagas no Rio Grande do Norte. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é responsável por mais de metade: 7.186. O número é o quarto maior oferecido por uma única instituição em todo o país. Apenas a UFRJ, a UFF e a UFPB oferecem mais vagas que a federal potiguar no Sisu.

Já a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) abriu 2.509 vagas para 2024, com seleção por meio do Sisu.

Sediada em Mossoró e com campis espalhados principalmente na região Oeste potiguar, a Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) lançou 1.485 vagas no sistema.

Por sua vez, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) cadastrou 1.497 vagas em diferentes cursos de graduação.

Segundo o Ministério da Educação, em todo o país, o Sisu vai contar com 264.360 vagas distribuídas em 127 instituições de educação superior participantes do programa.

Como não haverá uma segunda edição do programa no meio do ano, como ocorreu até 2023, essas serão as únicas vagas em universidades e institutos públicos ofertadas pelo Sisu no ano. A seletiva reunirá cursos cujas aulas podem começar no primeiro ou no segundo semestre letivo.