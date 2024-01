Sisu 2024: Uern oferta 2.509 vagas

Ketly Beatriz tem 18 anos, acabou o ensino médio no ano passado e fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pensando na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern). Ex-aluna de escola pública, ela vê na Instituição uma oportunidade para ingressar no nível superior de forma gratuita. “Penso que posso fazer o meu curso num local de muita qualidade”, disse.

Ela pensa em cursar Educação Física e se animou com o resultado da prova, divulgado em 16 de janeiro. As inscrições no Sistema de Seleção Unificada – Sisu 2024 ocorrem entre 22 e 25 de janeiro. Nesses dias, candidatos e candidatas como Ketly podem disputar as 2.509 vagas iniciais nos cursos de graduação da Uern nos campi de Mossoró, Assú, Caicó, Natal, Patu e Pau dos Ferros. São 56 cursos presenciais.

Em 12 de janeiro, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) publicou o edital do Processo Seletivo de Vagas Iniciais (PSVI) para os cursos regulares de graduação, na modalidade presencial, referente ao primeiro e ao segundo semestres letivos do ano 2024 da Uern. De acordo com a Proeg, os alunos que escolherem a Uern estudarão numa universidade de excelência acadêmica que se preocupa com o ensino além do teórico, lecionado em sala de aula.

“Seus programas de extensão conectam o aprendizado acadêmico às necessidades da comunidade, proporcionando experiências práticas e significativas que ampliam seus horizontes e contribuem para o desenvolvimento local”, menciona a professora Rosa Maria, pró-reitora adjunta da Proeg.

Com a pesquisa, alunos e alunas terão a possibilidade de expandir os limites do conhecimento teórico e participar ativamente de descobertas que podem impactar positivamente a sociedade. “Além disso, valorizamos a diversidade e promovemos um ambiente inclusivo, onde cada estudante é respeitado e encorajado a contribuir com sua perspectiva única. Na Uern, você encontrará uma comunidade acolhedora que enriquecerá sua experiência acadêmica”, completa Rosa.

Aluno do curso de Geografia do 7º período, Bruno Lima disse que a Uern superou suas expectativas quando iniciou seus estudos. De início, em 2020, quando ingressou, a situação de pandemia, mas, logo em seguida, quando as aulas presenciais voltaram, a sensação, conta o discente, foi de grata surpresa. “O curso mudou a minha vida”, contou.

Convocação dos candidatos ocorre em 30 de janeiro

O acesso aos cursos de graduação acontecerá por intermédio do Sisu 2024, exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Enem. A inscrição dos candidatos deve ser realizada exclusivamente por meio da Plataforma do Sisu, do dia 22 de janeiro até as 23h59 do dia 25 do mesmo mês, observado o horário oficial de Brasília.

A convocação dos candidatos aprovados na chamada regular do PSVI 2024 está prevista para o dia 30 de janeiro. Após esse passo, os convocados deverão realizar, entre 31 de janeiro e 5 de fevereiro, o Cadastro Institucional referente à chamada regular.

O Cadastro Institucional é o ato pelo qual o candidato se vincula provisoriamente à Uern, consistindo em mera expectativa de direito à vaga. Caso o candidato envie a documentação incompleta e/ou ilegível para o Cadastro Institucional, poderá realizar o ajuste de documentação entre os dias 6 e 7 de fevereiro de 2024.

O vínculo definitivo do candidato com a Uern só será concretizado após a realização da Matrícula Curricular, cujo cronograma e edital específico serão lançados em data futura.

Após cada convocação dos candidatos aprovados no PSVI Sisu/Uern 2024, a Uern poderá realizar, a seu critério, novas convocações para preenchimento de Vagas Remanescentes, a partir da geração de listas de espera.

Confira todos os detalhes no Edital

O documento acima possui infográficos, links e ferramentas que visam facilitar a navegação e o acesso às informações. Nele vocês encontrarão, além do edital, o cronograma oficial, o fluxo do processo de ingresso na Uern via PSVI e orientações sobre como concorrer em cada uma das quatro modalidades de vagas ofertadas.

Divisão das vagas

As vagas ofertadas no PSVI Sisu/Uern 2024 serão distribuídas nas seguintes categorias:

a) Cota Social – Na proporção de 50% do total de vagas.

Esta categoria é subdividia na seguinte proporção: 58% para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (que podem ter cursado os ensinos fundamental e médio em escolas públicas ou privadas); 42% para candidatos que tenham cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas.

b) Cota para Pessoas com Deficiência – Na proporção de 5% do total de vagas.

c) Não Cotista – Candidatos não pertencentes à Cota Social ou à Cota para Pessoas com Deficiência.

Dentro da categoria não-cotista, será aplicado o Argumento de Inclusão Regional, que prevê bônus de 10% na pontuação geral para candidatos que comprovarem que cursaram integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas particulares ou públicas localizadas no Rio Grande do Norte.

O Edital do PSVI Sisu/Uern 2024 foi publicado no Jouern, edição de 12 de janeiro.

Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail [email protected]