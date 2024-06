Sistemas do TSE passam por mudanças de layout nesta terça-feira (11)

Na terça-feira (11), diferentes sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que utilizam a solução de autenticação única RHSSO sofrerão mudanças no layout da tela de entrada (a tela de autenticação) e é possível que haja instabilidade para acessos no período da manhã e no início da tarde, entre 10h e 12h. A Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) informa que os ajustes serão realizados com o objetivo de aperfeiçoar a experiência da usuária e do usuário.

As mudanças incluem ajustes para diferentes tamanhos de tela, incluindo smartphones, e atualização tecnológica. Entre os sistemas que terão modificações, estão: Extranet, DFT, Atena, Balcão Virtual, Bem na Foto, ELO, CFE, DJE, Filia, GESTBIO, Hermes, ICN, Infodip, Mural (gerencial), SIEL, SIGEO, SISTOT, SPCA, SPCE e SRO. As telas de autenticação dos sistemas PJe e SEI não passarão por ajustes.

Após o término dos ajustes, usuárias e usuários poderão acessar normalmente todos os sistemas com os mesmos dados de cadastro – login e senha – sem qualquer necessidade de atualização.