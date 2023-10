Sintomas de doenças psiquiátricas viralizam nas redes entre os jovens; médicos alertam para os riscos

Adolescentes e jovens adultos são os mais afetados. No TikTok, por exemplo, a partir dos 13 anos já é possível abrir uma conta e o público majoritário da rede é a geração Z (nascidos entre 1990 e 2010).

Igor Sam, de 29 anos, conta que o processo de buscar respostas sobre sua ansiedade começou quando vídeos relacionados à saúde mental apareceram pela primeira vez no seu feed do TikTok. Ele acredita ter hipocondria, uma condição em que a pessoa sente muita ansiedade e nervosismo em relação à própria saúde.

— Acreditava que tinha somente a ansiedade comum, que todo mundo tem. Mas agora sei onde me encaixo, o que me ajudou a tentar manter mais a calma quando me sinto aflito. Me identifico com 92% dos sintomas — conta o atendente de loja, que diz ter encontrado seu diagnóstico após fazer um teste na internet.

Apesar de ter ficado impressionado ao se deparar com as respostas para as perguntas que sempre fez a si mesmo, Igor afirma que pretende procurar um profissional para confirmar suas suspeitas nos próximos meses.

Os transtornos campeões de menções em vídeos relacionados ao autodiagnóstico são o TDAH, o mais procurado da plataforma, com 4,4 bilhões de visualizações, seguido do transtorno do espectro autista (TEA), com 1,4 bilhões e o transtorno de personalidade limítrofe (conhecido como borderline), apresentando 613,4 milhões.