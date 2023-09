SINSP se reúne com servidores do Governo Cidadão

A direção do SINSP (Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado do Rio Grande do Norte) esteve no Governo Cidadão, na manhã da terça-feira (19) onde dialogou sobre a luta sindical, as últimas conquistas dos servidores e do SINSP, como a mudanças de níveis gerenciais e remuneratórios, além das atuais lutas para garantir os direitos dos servidores da Administração Direta.

Foi discutida a mudança de níveis gerenciais após acordo do SINSP com o governo no ano passado, e a reabertura do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para a entrada de servidores ainda não enquadrados.

Também foi apresentada a luta do SINSP para que o governo publique o quanto antes a regulamentação do PIQ para os servidores que tem ensino superior ao exigido para seu cargo. O governo prometeu ao sindicato a publicação para ter validade a partir de janeiro.

“Mais uma vez viemos ao Governo Cidadão, pois estamos aqui para somarmos força, nos unir para termos ainda mais conquistas para nossos servidores. O SINSP é formado por uma categoria que sempre luta”, afirmou a presidenta do SINSP, Janeayre Souto.