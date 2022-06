SINE RN oferta 66 vagas de emprego

A Subsecretaria do Trabalho da Sethas-RN, por meio do SINE-RN, oferece hoje, dia 24 de junho, 66 vagas de empregos para Natal, Mossoró, João Câmara, Santa Cruz, Currais Novos, São José de Mipibu, Parnamirim, Assu e regiões.

Para concorrer às vagas, o(a) candidato(a) deve se cadastrar via Internet no Portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego, através do endereço empregabrasil.mte.gov.br ou nos aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital, disponíveis para Android e IOS.

As vagas para pessoas com deficiência são uma parceria da Subsecretaria do Trabalho da SETHAS com a Coordenadoria de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Semjidh.

Todas as oportunidades estão sujeitas a alteração. Para saber em tempo real qual ocupação está de acordo com seu perfil profissional é necessário acessar o empregabrasil.mte.gov.br com o seu login (PIS) e senha ou através do celular no aplicativo SINE Fácil.

Vagas para Mossoró e região:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 01

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS – 01

BORRACHEIRO – 01

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS – 01

ENCANADOR – 05

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS (MANUTENÇÃO) – 01

OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES – 01

OPERADOR ELETROMECÂNICO – 01

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA – 01

VENDEDOR PRACISTA – 01