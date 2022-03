Sindiserpum denuncia situação de calamidade de escolas municipais

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) está visitando as escolas municipais que não retornaram as atividades presenciais, no dia 7 de março, para ver a situação delas em relação à estrutura e segurança. Imagens divulgadas pelo sindicato mostram que muitas unidades não têm a menor condição de retornar com as atividades presenciais.

As unidades visitadas recentemente foram a Escola Municipal Francisco Assis Batista e a Unidade de Educação Infantil (UEI) Dulce Escóssia Nogueira, ambas no bairro Alto da Conceição, e na Escola Municipal Heloísa Leão de Moura, localizada no bairro Bom Jesus. Em quase todas as escolas visitadas, o sindicato identificou problemas estruturais como rachaduras, mofo, matagal, falta de pias e de portas nos banheiros e de lâmpadas.

“Quanto mais se anda, mais se descobre casos de abandono nas escolas municipais de Mossoró. O Sindiserpum continua em visitação às escolas e mostrando as condições precárias de alguns estabelecimentos de ensino”, informou o sindicato.

As aulas da rede municipal de ensino foram iniciadas, de forma presencial, na última segunda-feira, 7 de março. No entanto, nem todas as unidades de ensino puderam retornar, porque algumas delas não tinham as condições mínimas para receber alunos, professores e funcionários.

A falta de aulas presenciais nessas e outras escolas foi motivo de protestos de pais de alunos. Além disso, os pais de alunos especiais afirmaram que se sentiram desrespeitados com a falta, no início do ano letivo, de profissionais auxiliares, fundamentais no ensino de crianças com deficiência física e intelectual.