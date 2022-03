Sindiserpum declara que prefeito mexeu com a categoria errada

Após dias e dias de negociações entre setores jurídicos, econômicos, vereadores e o Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) e uma reunião de mais de cinco horas, a atual gestão municipal apresentou uma proposta de reajuste do piso salarial dos professores que não foi considerada vantajosa pela categoria.

Isso ocorre porque a proposta prevê o pagamento do reajuste de forma fatiada, em sete parcelas, divididas em 19 meses. Mesmo assim, a proposta foi aceita pela categoria, por ser considera a única possível no momento, fato que foi responsável por evitar o início da greve dos professores municipais.

Nessa quarta-feira, 30, no limite da aprovação da proposta (após o dia 2 de abril nenhum reajuste acima da inflação deve ser concedido pelas gestões), o prefeito Allyson Bezerra enviou para a Câmara Municipal de Mossoró (CMM) o projeto de reajuste, atrelado ao projeto que altera o Plano de Cargos Carreira e Remuneração (PCCR) da categoria. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) afirma que o plano sequer chegou a ser discutido com a categoria.

“Ainda nessa quarta-feira, como se tivesse elegido esta data para mostrar aos servidores quem de fato ele é, Alysson confirma que não dará qualquer aumento aos demais servidores do município este ano, mesmo tendo conseguido um “cheque em branco” de mais de 180 milhões para trabalhar em 2022. Aos que ganham abaixo de um salário mínimo, ele “assegura” que irão receber, na forma de abono, não um reajuste, mas um complemento para que passem então, o salário mínimo nacional”, informa o sindicato.

O Sindiserpum aponta ainda que o abono não garante nada ao futuro de quem recebe em caso de férias, aposentadoria etc. “É esmola! Alysson não percebeu ou não acredita, mas ele acaba de mexer num vespeiro sem igual e terá que arcar com as consequências do movimento das abelhas e não vai ser doce, não vai ter mel”, informa.