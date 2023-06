Sindicatos aprovam greve geral em Mossoró

Com ampla maioria dos presentes, os servidores municipais de Mossoró decidiram deflagrar greve geral no município. A medida passa a vigorar a partir da próxima segunda-feira (26). A Assembleia ocorreu nesta segunda-feira, 19, no Teatro Lauro Monte Filho.

Os servidores reivindicam que o Executivo retire de pauta os Projetos de Lei Complementar 17 e 57, que, na visão dos sindicatos, retira direitos.

A vereadora Marleide Cunha (PT), dirigente do Sindiserpum, conduziu a votação.

Participaram da Assembleia:

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (SINDISERPUM);

Sindicato dos Servidores da Saúde de Mossoró (SINDSSAM);

Sindicato de Guardas Municipais do Estado do Rio Grande do Norte (SINDGUARDAS/RN) e

Sindicato dos Agentes de Trânsito e Transportes Públicos de Mossoró (SINDATRAN).