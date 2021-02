Sindicato planeja parada de advertência dia 8 de março

Nesta quinta-feira (25), os servidores públicos municipais de Mossoró realizaram assembleias virtuais para decidir que haverá uma parada de advertência no dia 8 de março caso o prefeito Allyson Bezerra não apresente uma nova proposta de pagamento dos salários atrasados.

De acordo com a gestão, o pagamento das folhas em atraso está previsto para 18 meses. Por apresentar um escalonamento por um período muito extenso, os trabalhadores consideraram a proposta absurda.

Uma das questões levantadas pela direção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (SINDISERPUM) é que o cronograma apresentado não foi previamente discutido com o sindicato, situação contrária do que foi proposto pelo prefeito.

Os trabalhadores decidiram que o SINDISERPUM encaminhará ofício para o poder municipal solicitando audiência para discutir o cronograma. Durante o prazo de 10 dias corridos, eles esperarão que o gestor receba o sindicato e apresente nova proposta. Caso isso não aconteça, será realizada a parada de advertência no dia 8 de março.