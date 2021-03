Sindicato dos Servidores suspende parada de advertência

Nesta quinta-feira (4), os servidores públicos de Mossoró decidiram em assembleia, suspender a parada de advertência programada para a próxima segunda-feira (08). A suspensão ocorreu devido o prefeito Allyson Bezerra agendar para o dia 18/03 uma audiência com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (SINDISERPUM).

A paralisação seria um protesto contra o cronograma de pagamento dos salários atrasados apresentado pela gestão. O calendário não foi previamente discutido com o sindicato e prevê o pagamento em um período de 18 meses.

Com a audiência marcada, a temática será debatida entre a representação dos trabalhadores e o gestor municipal. No dia seguinte, 19/3, o funcionalismo público mossoroense se reunirá em nova assembleia para deliberar sobre o resultado do encontro.